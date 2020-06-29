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В Україні на сьогодні оголошене штормове попередження

Новини » Суспільство     29.06.2020 - 06:01
В Україні на сьогодні оголошене штормове попередження
Фото: дощ в Києві (РБК-Україна)

Пориви вітру сягнуть 15-20 м/с

Сьогодні на території України очікуються погіршення погодніх умов. У багатьох областях слід очікувати грози, град та шквали.

Про це повідомляють у прес-центрі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, подекуди очікується сильний вітер. Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

"За інформацією УкрГідрометцентру 29 червня на Лівобережжі, вдень і в західних областях грози, при грозах в окремих районах град, шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, цього тижня сильні зливи спричинили руйнівні паводки у західних областях України. Зруйновано сотні кілометрів доріг, десятки мостів та пошкоджено важливу інфраструктуру.

РБК-Україна писало, що понад 250 населених пунктів у західних областях постраждали від стихійного лиха.

Нагадаємо, у Закарпатській області за дві години випала 20-денна норма дощів.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України ДСНСШтормове попередження
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