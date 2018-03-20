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В Украине сегодня могут перекрыть несколько трасс в связи с акциями аграриев

НовостиОбщество    20.03.2018 - 08:59
Фото: "Укравтодор" (РБК-Украина)
Фото: "Укравтодор" (РБК-Украина)

Работники аграрной сферы намерены перекрыть несколько дорог в рамках акций протеста

В Украине сегодня, 20 марта 2018 года, могут перекрыть несколько трасс в связи с акциями аграриев. Об этом говорится в сообщении "Укравтодора" в Facebook.

"Во вторник, 20 марта, на бессрочные акции собираются выйти работники аграрной сферы. Планируется перекрытие автомагистралей в Киевской области и других областях страны. Дороги могут начать блокировать в 10:30", - говорится в сообщении.

Список дорог, которые могут быть перекрыты:

  • Черкасская область: автодорога Е-95, пост полиции, возле Умани;
  • Винницкая область: автодорога М-12, с. Степное;
  • Полтавская область: автодорога М-03 с. Чутово;
  • Кировоградская область: автодорога М-12, в 10 километрах от Новоархангельска;
  • Кировоградская область: автодорога М-14, последний пешеходный переход на выезде из Кропивницкого в сторону Николаева;
  • Харьковская область: автодорога М-03, пгт Песочин;
  • Черниговская область: автодорога М-01 с. Кипти;
  • Ровенская область: автодорога М-06 с. Головница, 1,5 км от поста полиции возле Корца;
  • Одесская область: автодорога М-15, с. Кирнички (Измаильский район)
  • Киевская область: автодорога Е-95, с. Ивановка, автодорога М-06, пешеходный переход на границе Макаровского района и Житомирской области;
  • Хмельницкая область: автодорога Е-50, с. Прибужское.
 

Увага! Сьогодні можуть бути перекриті деякі траси. У вівторок, 20 березня, на безстрокові акції збираються вийти...

Опубліковано Укравтодор 19 березень 2018 р.

 

Напомним, ранее сообщалось, что, несмотря на непогоду в Украине, проезд по дорогам государственного значения обеспечен.  

 

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Теги: Укравтодор, протест, аграрии, трасса
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