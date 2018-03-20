В Украине сегодня могут перекрыть несколько трасс в связи с акциями аграриев

Работники аграрной сферы намерены перекрыть несколько дорог в рамках акций протеста
В Украине сегодня, 20 марта 2018 года, могут перекрыть несколько трасс в связи с акциями аграриев. Об этом говорится в сообщении "Укравтодора" в Facebook.
"Во вторник, 20 марта, на бессрочные акции собираются выйти работники аграрной сферы. Планируется перекрытие автомагистралей в Киевской области и других областях страны. Дороги могут начать блокировать в 10:30", - говорится в сообщении.
Список дорог, которые могут быть перекрыты:
Увага! Сьогодні можуть бути перекриті деякі траси. У вівторок, 20 березня, на безстрокові акції збираються вийти...Опубліковано Укравтодор 19 березень 2018 р.
Напомним, ранее сообщалось, что, несмотря на непогоду в Украине, проезд по дорогам государственного значения обеспечен.