В Украине сегодня могут перекрыть несколько трасс в связи с акциями аграриев

В Украине сегодня, 20 марта 2018 года, могут перекрыть несколько трасс в связи с акциями аграриев. Об этом говорится в сообщении "Укравтодора" в Facebook.

"Во вторник, 20 марта, на бессрочные акции собираются выйти работники аграрной сферы. Планируется перекрытие автомагистралей в Киевской области и других областях страны. Дороги могут начать блокировать в 10:30", - говорится в сообщении.

Список дорог, которые могут быть перекрыты:

Черкасская область: автодорога Е-95, пост полиции, возле Умани;

Винницкая область: автодорога М-12, с. Степное;

Полтавская область: автодорога М-03 с. Чутово;

Кировоградская область: автодорога М-12, в 10 километрах от Новоархангельска;

Кировоградская область: автодорога М-14, последний пешеходный переход на выезде из Кропивницкого в сторону Николаева;

Харьковская область: автодорога М-03, пгт Песочин;

Черниговская область: автодорога М-01 с. Кипти;

Ровенская область: автодорога М-06 с. Головница, 1,5 км от поста полиции возле Корца;

Одесская область: автодорога М-15, с. Кирнички (Измаильский район)

Киевская область: автодорога Е-95, с. Ивановка, автодорога М-06, пешеходный переход на границе Макаровского района и Житомирской области;

Хмельницкая область: автодорога Е-50, с. Прибужское.

Увага! Сьогодні можуть бути перекриті деякі траси. У вівторок, 20 березня, на безстрокові акції збираються вийти... Опубліковано Укравтодор 19 березень 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что, несмотря на непогоду в Украине, проезд по дорогам государственного значения обеспечен.