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В Україні сьогодні можуть перекрити кілька трас у зв'язку з акціями аграріїв

НовиниСуспільство    20.03.2018 - 08:59
Фото: "Укравтодор" (РБК-Україна)
Фото: "Укравтодор" (РБК-Україна)

Працівники аграрної сфери мають намір перекрити кілька доріг в рамках акцій протесту

В Україні сьогодні, 20 березня 2018 року, можуть перекрити кілька трас у зв'язку з акціями аграріїв. Про це йдеться в повідомленні "Укравтодору" в Facebook.

"У вівторок, 20 березня, на безстрокові акції збираються вийти працівники аграрної сфери. Планується перекриття автомагістралей в Київській області та інших областях країни. Дороги можуть почати блокувати о 10:30", - йдеться в повідомленні.

Список доріг, які можуть бути перекриті:

  • Черкаська область: автодорога Е-95, пост поліції, біля Умані;
  • Вінницька область: автодорога М-12, с. Степове;
  • Полтавська область: автодорога М-03 с. Чутове;
  • Кіровоградська область: автодорога М-12, в 10 кілометрах від Новоархангельська;
  • Кіровоградська область: автодорога М-14, останній пішохідний перехід на виїзді з Кропивницького в сторону Миколаєва;
  • Харківська область: автодорога М-03, смт Пісочин;
  • Чернігівська область: автодорога М-01 с. Кіпті;
  • Рівненська область: автодорога М-06 с. Головниця, 1,5 км від поста поліції біля Корця;
  • Одеська область: автодорога М-15, с. Кирнички (Ізмаїльський район)
  • Київська область: автодорога Е-95, с. Іванівка, автодорога М-06, пішохідний перехід на кордоні Макарівського району Житомирської області;
  • Хмельницька область: автодорога Е-50, с. Прибузьке.
 

Увага! Сьогодні можуть бути перекриті деякі траси. У вівторок, 20 березня, на безстрокові акції збираються вийти...

Опубліковано Укравтодор 19 березень 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що, незважаючи на негоду в Україні, проїзд дорогами державного значення забезпечено.

 

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Теги: Укравтодор, протест, аграрии, трасса
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