В Україні сьогодні можуть перекрити кілька трас у зв'язку з акціями аграріїв

Працівники аграрної сфери мають намір перекрити кілька доріг в рамках акцій протесту
В Україні сьогодні, 20 березня 2018 року, можуть перекрити кілька трас у зв'язку з акціями аграріїв. Про це йдеться в повідомленні "Укравтодору" в Facebook.
"У вівторок, 20 березня, на безстрокові акції збираються вийти працівники аграрної сфери. Планується перекриття автомагістралей в Київській області та інших областях країни. Дороги можуть почати блокувати о 10:30", - йдеться в повідомленні.
Список доріг, які можуть бути перекриті:
Увага! Сьогодні можуть бути перекриті деякі траси. У вівторок, 20 березня, на безстрокові акції збираються вийти...Опубліковано Укравтодор 19 березень 2018 р.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що, незважаючи на негоду в Україні, проїзд дорогами державного значення забезпечено.