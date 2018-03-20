В Україні сьогодні можуть перекрити кілька трас у зв'язку з акціями аграріїв

В Україні сьогодні, 20 березня 2018 року, можуть перекрити кілька трас у зв'язку з акціями аграріїв. Про це йдеться в повідомленні "Укравтодору" в Facebook.

"У вівторок, 20 березня, на безстрокові акції збираються вийти працівники аграрної сфери. Планується перекриття автомагістралей в Київській області та інших областях країни. Дороги можуть почати блокувати о 10:30", - йдеться в повідомленні.

Список доріг, які можуть бути перекриті:

Черкаська область: автодорога Е-95, пост поліції, біля Умані;

Вінницька область: автодорога М-12, с. Степове;

Полтавська область: автодорога М-03 с. Чутове;

Кіровоградська область: автодорога М-12, в 10 кілометрах від Новоархангельська;

Кіровоградська область: автодорога М-14, останній пішохідний перехід на виїзді з Кропивницького в сторону Миколаєва;

Харківська область: автодорога М-03, смт Пісочин;

Чернігівська область: автодорога М-01 с. Кіпті;

Рівненська область: автодорога М-06 с. Головниця, 1,5 км від поста поліції біля Корця;

Одеська область: автодорога М-15, с. Кирнички (Ізмаїльський район)

Київська область: автодорога Е-95, с. Іванівка, автодорога М-06, пішохідний перехід на кордоні Макарівського району Житомирської області;

Хмельницька область: автодорога Е-50, с. Прибузьке.

Увага! Сьогодні можуть бути перекриті деякі траси. У вівторок, 20 березня, на безстрокові акції збираються вийти... Опубліковано Укравтодор 19 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що, незважаючи на негоду в Україні, проїзд дорогами державного значення забезпечено.