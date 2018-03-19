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Интервью

Непогода в Украине: проезд по дорогам государственного значения обеспечен

НовостиИнфраструктура    19.03.2018 - 10:47
Фото: непогода в Украине (ukravtodor.gov.ua)
Фото: непогода в Украине (ukravtodor.gov.ua)

Для обеспечения проезда по дорогам госзначения задействовано 1120 единиц техники и 1470 рабочих

В Украине, несмотря на непогоду, проезд по дорогам государственного значения и на их перевальных участках обеспечен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укравтодора".

"Проезд по дорогам государственного значения и на их перевальных участках обеспечен. Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано 1120 единиц техники и 1470 рабочих, в дежурном режиме - 891 единица техники и 1200 рабочих", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в течение суток погодные условия на большей территории Украины определял активный циклон, который на утро 19 марта переместился из западных и южных областей в восточном направлении.

Так, сегодня утром сильный снег наблюдается в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской и юго-восточных частях Полтавской и Черкасской областей.

Как отмечается, по прогнозам синоптиков, сегодня, 19 марта 2018 года, сильный снег и метели ожидаются в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской областях; в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях ожидается мокрый снег с дождем, местами гололед, на остальной территории без осадков.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате непогоды в Украине по состоянию на утро 19 марта обесточенными остаются почти 130 населенных пунктов.

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Темы: Непогода в Украине    Теги: Гидрометцентр, Укравтодор
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