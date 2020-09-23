В Україні сьогодні буде сонячно і до +26 градусів

Фото: осінь в Україні (РБК-Україна)

В Україні сьогодні, 23 вересня, буде сонячна погода, без опадів. Температура повітря підніметься до +26 градусів вдень.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Практично на всій території країни температура повітря вдень коливатиметься від +23 до +25 градусів. На Закарпатті, у південних і східних областях +24+26 градусів. В Одеській області +21+23 тепла.

Вночі на заході країни буде +8+10 градусів, у Чернівецькій, Сумській та Запорізькій областях +6+8, в Одеській області +11+13 тепла.

Прогноз в Києві

У столиці сьогодні буде сонячно, з невеликою хмарністю. Температура повітря вдень становитиме +23+25 градусів, вночі +9+11.

Раніше РБК-Україна писало, що з 23 вересня в Україну повертається спека, яка триватиме до кінця тижня. Температура повітря підніметься місцями до +27 градусів. З 27 вересня очікуються дощі.

Також повідомлялося, що вночі 22 вересня в Україні очікуються нічні заморозки - в східних областях температура на поверхні грунту опуститься до 0-5 градусів.