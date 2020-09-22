Синоптики предупредили о ночных заморозках в Украине

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В Украине синоптики предупредили о резком снижении температуры воздуха. Ночью 22 сентября ожидаются заморозки.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Согласно прогнозу синоптиков, заморозки на поверхности почвы 0-5 градусов ожидаются в восточных областях страны. Начиная с 23-25 сентября прогнозируют постепенное повышение температуры.

Напомним, сегодня в Украине ожидается солнечная погода без осадков. Температура воздуха днем практически на всей территории страны составит +22+25 градусов. В Киеве днем ожидается +23+25 градусов, ночью от +5 до +7.

Как писало ранее РБК-Украина, на прошлой неделе в Украине наблюдались первые заморозки. Температура воздуха местами опускалась до 0 градусов. При этом синоптики прогнозировали прохладную погоду до 22 сентября, после этого - потепление.

Также сообщалось, что с 22 сентября в Украине начинается "бабье лето". Местами в стране будет наблюдаться повышение температуры до +30 градусов днем. Ухудшение погоды ожидается 27 сентября.