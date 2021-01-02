В Украине российскую вакцину "Спутник V" подали на регистрацию, - Медведчук

Фото: вакцина (Виталий Носач/РБК-Украина)

Депутат Верховной рады от ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что в Украине российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" подали на регистрацию. По его данным, харьковская компания "Биолек" обратилась в Министерство здравоохранения и Государственный экспертный центр с заявлением.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Указано, что заявление компания подала еще 30 декабря.

"Разработчик вакцины - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи - дал разрешение на трансферт технологии и передачу украинскому предприятию клеточной линии для ее производства", - гласит сообщение.

Отмечается, что передачу можно осуществить в течение двух недель, а организовать производство вакцины - в срок от 3 до 6 месяцев.

РБК-Украина сейчас пытается связаться с Минздравом для подтверждения этой информации.

Предыстория

Подчеркнем, в начале декабря глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что производство "Спутника" могут наладить на мощностях "Биолека".

"Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний - АО "Биолек". Производственные мощности "Биолек"... соответствуют всем действующим требованиям стандарта GMP", - сказал он.

Тогда в Государственной службе по лекарственным средствам и контролю за наркотиками нашему агентству сообщили, что впервые слышат об этом и информацией о возможном выпуске российской вакцины не владеют.

Кроме того, в самой "Биолек" отметили, что по состоянию на 8 декабря не подписывали никаких контрактов и не получали трансферных технологий относительно производства вакцины "Спутник V".

Так, 31 декабря сербский фармацевтический регулятор выдал разрешение на применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Разрешение выдали на ввоз 2,4 тысячи доз вакцины.

Напомним, РФ в январе 2021 года начнет поставки своей вакцины от COVID на оккупированный Донбасс.

Мы также писали, что 21 декабря в Казахстане начали производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V". На базе Карагандинского фармацевтического комплекса поэтапно произведут 2 млн доз.