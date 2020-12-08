РФ хочет делать "Спутник V" в Харькове. Украина об этом ничего не знает

Фото: вакцина от COVID-19 (РБК-Украина)

Российская Федерация хочет производить вакцину от коронавируса "Спутник V" на территории Украины. Украинская сторона, в свою очередь, отмечает, что украинцев не будут вакцинировать неквалифицированной вакциной.

О намерениях производить вакцину в Украине заявил глава Российского фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передают РИА Новости.

По его словам, производство могут наладить на мощностях харьковской фармкомпании "Биолек"

"Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний - АО "Биолек". Производственные мощности "Биолек", на которых будет осуществляться выпуск вакцины, соответствуют всем действующим требованиям стандарта GMP", - заявил Дмитриев.

В то же время там отметили, что пока речь может идти о производстве для поставок вакцины в третьи страны. Отметим, российская вакцина не прошла все стадии клинических исследований и не квалифицирована международными организациями.

РБК-Украина обратилось в "Биолек" за оперативным комментарием, но агентству предложили подать запрос. На момент выхода материала компания не предоставила на него ответ.

В Государственной службе по лекарственным средствам и контролю за наркотиками РБК-Украина сообщили, что впервые слышат об этом и информацией о возможном выпуске российской вакцины не владеют.

В то же время в комментарии РБК-Украина начальник отдела коммуникаций Центра общественного здоровья при Минздраве Александра Орлова заявила, что центр не влияет ни на фармацевтический рынок, ни на производство вакцин.

"Единственное, что я могу стопроцентно сказать, что украинцев вакцинировать российской вакциной не будут. Только той, которая будет квалифицирована ВОЗ", - отметила она.

Что известно о компании "Биолек"

Согласно информации на сайте харьковской компании, "Биолек" принадлежит VILKOM SERVICES LIMITED (Кипр), конечный бенефициар - гражданин Германии Виктор Мартин.

Мартин является бизнес-партнером российского миллиардера Виктора Харитонина. По данным Forbes, они в 2014 году вместе принимали участие в 1000-мильной гонке классических авто Mille Miglia.

Харитонин в 2003 году стал одним из создателей холдинга "Фармстандарт" - крупнейшего поставщика лекарств в Россию. Именно у этого холдинга кипрская компания Мартина в 2018 году выкупила контрольный пакет акций "Биолек".

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключил возможность закупки российской вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что вакцину могут закупить только в том случае, если она будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения.

При этом во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока рано говорить о том, что российскую вакцину от коронавируса можно использовать по всему миру. Позже в ВОЗ начали переговоры с Россией о вакцине.