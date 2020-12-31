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Еще одна страна согласилась купить российскую COVID-вакцину

Четверг 31 декабря 2020 10:13
Еще одна страна согласилась купить российскую COVID-вакцину
Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поставит Боливии партию доз своей вакцины от коронавируса "Спутник V". Сделка позволит получить доступ к препарату более чем 20% населения страны.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, в Боливии российской вакциной планируют сделать прививки 2,6 млн человек. В целом население в этой стране составляет 11,35 млн человек.

В то же время президент Боливии Луис Арсе заявил, что Россия отправит 6 тысяч доз препарата в январе для вакцинации наиболее уязвимых групп населения, еще 1,7 млн доз до конца марта, остальное будет предоставлено в период с апреля по май.

На запрос о подтверждении количества доз министерство здравоохранения Боливии заявило, что контракт предусматривает 5,2 млн доз для 2,6 млн человек. В РФПИ не ответили на запрос Reuters прокомментировать это расхождение в заявлениях.

Напомним, министерство здравоохранения Беларуси объявило о начале вакцинации населения российской вакциной против коронавируса "Спутник V".

Кроме того, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия получила шесть тысяч доз российской вакцины от COVID-19.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока рано говорить о том, что российскую вакцину от коронавируса можно использовать по всему миру. Позже в ВОЗ начали переговоры с РФ о вакцине.

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