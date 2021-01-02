В Україні російську вакцину "Супутник V" подали на реєстрацію, - Медведчук

Фото: вакцина (Віталій Носач/РБК-Україна)

Депутат Верховної ради від ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив, що в Україні російську вакцину від коронавірусу "Супутник V" подали на реєстрацію. За його даними, харківська компанія "Біолік" звернулася до Міністерства охорони здоров'я та Державного експертного центру з заявою.

Про це повідомляє прес-служба партії.

Вказано, що заяву компанія подала ще 30 грудня.

"Розробник вакцини - Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології ім. Н. Ф. Гамалії - дав дозвіл на трансферт технології та передачу українському підприємству клітинної лінії для її виробництва", - свідчить повідомлення.

Відзначається, що передачу можна здійснити протягом двох тижнів, а організувати виробництво вакцини - в термін від 3 до 6 місяців.

РБК-Україна наразі намагається зв'язатися з МОЗ для підтвердження цієї інформації.

Передісторія

Підкреслимо, на початку грудня глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв заявляв, що виробництво "Супутника" можуть налагодити на потужностях "Біоліку".

"Випуск готової форми вакцини на території України вже налагодила одна з провідних фармацевтичних компаній - АТ "Біолік". Виробничі потужності "Біоліку"... відповідають усім діючим вимогам стандарту GMP", - сказав він.

Тоді в Державній службі з лікарських засобів і контролю за наркотиками нашому агентству повідомили, що вперше чують про це і інформацією про можливий випуск російської вакцини не володіють.

Крім того, в самій "Біолік" відзначили, що станом на 8 грудня не підписували жодних контрактів і не отримували трансферних технологій щодо виробництва вакцини "Супутник V".

Так, 31 грудня сербський фармацевтичний регулятор видав дозвіл на застосування російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Дозвіл видали на ввезення 2,4 тисячі доз вакцини.

Нагадаємо, РФ в січні 2021 року почне поставки своєї вакцини від COVID на окупований Донбас.

Ми також писали, що 21 грудня в Казахстані почали виробництво російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". На базі Карагандинського фармацевтичного комплексу поетапно вироблять 2 млн доз.