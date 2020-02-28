В Украине нет российских тест-систем для выявления коронавируса, - СНБО

Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина / Виталий Носач)

Украина использует две отечественные тест-системы

В Украине не используются российские тест-системы для выявления коронавирусной инфекции. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезепеки и СНБО Украины Алексей Данилов, передает РБК-Украина.

Он уточнил, что у Украины есть на сегодня две украинские тест-системы, которые зарегистрированы соответствующим образом.

"У нас не может быть российских тест-систем априори, ведь их надо зарегистрировать в Украине. Российских систем в Украине нет и не может быть", - заявил Данилов.

Напомним, как отметил заместитель министра здравоохранения Украины, в 5 украинцев диагностировали заражение коронавирусной инфекцией. Все они находятся за пределами Украины - четверо в Японии и одна украинка в Италии.

Отметим, что Совет национальной безопасности и обороны презентовала главные правила предотвращения заболевания коронавирусом. Перечень состоит из восьми правил, придерживаясь которых можно обезопасить себя от заболевания инфекцией.

Ранее сообщалось, что в Украине первыми тест-системы для выявления коронавирус получат Львовская, Закарпатская и Черновицкая области. В этих регионах проживает наибольшее количество людей, которые работают в Италии.