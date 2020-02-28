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В Україні немає російських тест-систем для виявлення коронавірусу, - РНБО

Новини » Суспільство     28.02.2020 - 08:04
В Україні немає російських тест-систем для виявлення коронавірусу, - РНБО
Фото: Олексій Данилов (РБК-Україна / Віталій Носач)

Україна використовує дві вітчизняні тест-системи

В Україні не використовуються російські тест-системи для виявлення коронавірусної інфекції. Про це повідомив секретар Ради нацбезепеки і України РНБО Олексій Данілов, передає РБК-Україна.

Він уточнив, що в України є на сьогодні дві українські тест-системи, які є зареєстровані відповідним чином.

"У нас не можуть бути російські тест-системи апріорі, адже їх треба зареєструвати в Україні. Російських систем в Україні немає і не може бути", - заявив Данілов.

Нагадаємо, як зазначив заступник міністра охорони здоров'я України, у п'ятьох українців діагностували зараження коронавірусною інфекцією. Усі вони перебувають за межами України - четверо в Японії та одна українка в Італії.

Зазначимо, що Рада національної безпеки і оборони презентувала головні правила запобігання захворювання коронавірусом. Перелік складається з восьми правил, дотримуючись яких можна убезпечити себе від захворювання інфекцією.

Раніше повідомлялося, що в Україні першими тест-системи для виявлення коронавірусу отримають Львівська, Закарпатська та Чернівецька області. У цих регіонах проживає найбільша кількість людей, які працюють в Італії.

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