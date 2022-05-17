В Украине в результате российской агрессии прострадали 652 ребенка

В результате полномасштабного вторжения России в Украину пострадали по меньшей мере 652 ребенка. При этом 229 детей погибли из-за российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора Украины в Telegram .

"По состоянию на утро 17 мая 2022 года более 652 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальным данным ювенальных прокуроров 229 детей погибли и более 423 ранены", - говорится в сообщении.

В результате российской вооруженной агрессии больше всего пострадало детей в: