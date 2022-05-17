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В Украине в результате российской агрессии прострадали 652 ребенка

Новина українською →
Киев, Вторник 17 мая 2022 08:34
В Украине в результате российской агрессии прострадали 652 ребенка Фото: В Украине в результате российской агрессии прострадали 652 ребенка (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В результате полномасштабного вторжения России в Украину пострадали по меньшей мере 652 ребенка. При этом 229 детей погибли из-за российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора Украины в Telegram.

"По состоянию на утро 17 мая 2022 года более 652 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальным данным ювенальных прокуроров 229 детей погибли и более 423 ранены", - говорится в сообщении.

В результате российской вооруженной агрессии больше всего пострадало детей в:

  • Донецкой области - 140,
  • Киевской - 116,
  • Харьковской - 100,
  • Черниговской - 68,
  • Херсонской - 48,
  • Луганской - 47,
  • Николаевской - 44,
  • Запорожской - 28,
  • Сумской - 17,
  • Киеве - 16,
  • Житомирской - 15.

Напомним, накануне российские войска совершили ракетный удар по Одесской области. Тяжелые ранения получил ребенок.

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