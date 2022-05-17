В Україні внаслідок російської агресії простраждали 652 дитини
В результаті повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали щонайменше 652 дитини. При цьому 229 дітей загинули через російську агресію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора України в Telegram.
"Станом на ранок 17 травня 2022 року понад 652 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційними даними ювенальних прокурорів 229 дітей загинули і більше ніж 423 поранені", - йдеться в повідомленні.
В результаті російської збройної агресії найбільше постраждало дітей в:
- Донецькій області - 140,
- Київській - 116,
- Харківській - 100,
- Чернігівській - 68,
- Херсонській - 48,
- Луганській - 47,
- Миколаївській - 44,
- Запорізькій - 28,
- Сумській - 17,
- Києві - 16,
- Житомирській - 15.
Нагадаємо, напередодні російські війська здійснили ракетний удар по Одеській області. Важкі поранення отримала дитина.
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