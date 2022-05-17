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В Україні внаслідок російської агресії простраждали 652 дитини

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Київ, Вівторок 17 травня 2022 08:34
В Україні внаслідок російської агресії простраждали 652 дитини Фото: в Україні в результаті російської агресії простраждали 652 дитини (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В результаті повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали щонайменше 652 дитини. При цьому 229 дітей загинули через російську агресію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора України в Telegram.

"Станом на ранок 17 травня 2022 року понад 652 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційними даними ювенальних прокурорів 229 дітей загинули і більше ніж 423 поранені", - йдеться в повідомленні.

В результаті російської збройної агресії найбільше постраждало дітей в:

  • Донецькій області - 140,
  • Київській - 116,
  • Харківській - 100,
  • Чернігівській - 68,
  • Херсонській - 48,
  • Луганській - 47,
  • Миколаївській - 44,
  • Запорізькій - 28,
  • Сумській - 17,
  • Києві - 16,
  • Житомирській - 15.

Нагадаємо, напередодні російські війська здійснили ракетний удар по Одеській області. Важкі поранення отримала дитина.

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