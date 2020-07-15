В Україні різко збільшилася кількість хворих на коронавірус
Київ, Середа 15 липня 2020 09:07
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Фото: люди в масках (РБК-Україна)
У порівнянні з вчорашнім днем, добовий приріст хворих склав 31%
В Україні за минулу добу інфікувалися 836 осіб. Найбільше нових випадків виявлено у Львівській області (+171) та Києві (+147).
Такі дані наводить карта Ради національної безпеки і оборони.
Так, за станом на 15 липня, загальне число заражених досягло 55 607 осіб.
За інформацією Центру громадського здоров’я, загалом випадки підтверджено:
- Вінницька обл. - 2194 (1623 одужали);
- Волинська обл. - 3117 (1840 одужали);
- Дніпропетровська обл. - 1155 (1045 одужали);
- Донецька обл. - 767 (281 одужали);
- Житомирська обл. - 1550 (1204 одужали);
- Закарпатська обл. - 4112 (1379 одужали);
- Запорізька обл. - 631 (526 одужали);
- Івано-Франківська обл. - 3178 (1246 одужали);
- Київ - 6497 (2160 одужали);
- Київська обл. - 3128 (2054 одужали);
- Кіровоградська обл. - 674 (593 одужали);
- Луганська обл. - 97 (74 одужали);
- Львівська обл. - 7425 (1167 одужали);
- Миколаївська обл. - 494 (389 одужали);
- Одеська обл. - 2314 (1031 одужали);
- Полтавська обл. - 337 (305 одужали);
- Рівненська обл. - 4782 (3101 одужали);
- Сумська обл. - 346 (300 одужали);
- Тернопільська обл. - 2292 (1446 одужали);
- Харківська обл. - 2787 (1508 одужали);
- Херсонська обл. - 205 (186 одужали);
- Хмельницька обл. - 922 (778 одужали);
- Черкаська обл. - 771 (605 одужали);
- Чернівецька обл. - 5208 (2998 одужали);
- Чернігівська обл. - 624 (292 одужали).
Всього від інфекції вилікувалися 28 131 людина. За добу коронавірус здолали 977 українців.
Також за добу зареєстрували 15 смертей від ускладнень, викликаних COVID-19. Всього з початку пандемії померло 1 427 українців.
Нагадаємо, вчора і позавчора кількість нових випадків в Україні коливалася в межах 600.