В Україні різко збільшилася кількість хворих на коронавірус

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

У порівнянні з вчорашнім днем, добовий приріст хворих склав 31%

В Україні за минулу добу інфікувалися 836 осіб. Найбільше нових випадків виявлено у Львівській області (+171) та Києві (+147).

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки і оборони.

Так, за станом на 15 липня, загальне число заражених досягло 55 607 осіб.

За інформацією Центру громадського здоров’я, загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. - 2194 (1623 одужали);

Волинська обл. - 3117 (1840 одужали);

Дніпропетровська обл. - 1155 (1045 одужали);

Донецька обл. - 767 (281 одужали);

Житомирська обл. - 1550 (1204 одужали);

Закарпатська обл. - 4112 (1379 одужали);

Запорізька обл. - 631 (526 одужали);

Івано-Франківська обл. - 3178 (1246 одужали);

Київ - 6497 (2160 одужали);

Київська обл. - 3128 (2054 одужали);

Кіровоградська обл. - 674 (593 одужали);

Луганська обл. - 97 (74 одужали);

Львівська обл. - 7425 (1167 одужали);

Миколаївська обл. - 494 (389 одужали);

Одеська обл. - 2314 (1031 одужали);

Полтавська обл. - 337 (305 одужали);

Рівненська обл. - 4782 (3101 одужали);

Сумська обл. - 346 (300 одужали);

Тернопільська обл. - 2292 (1446 одужали);

Харківська обл. - 2787 (1508 одужали);

Херсонська обл. - 205 (186 одужали);

Хмельницька обл. - 922 (778 одужали);

Черкаська обл. - 771 (605 одужали);

Чернівецька обл. - 5208 (2998 одужали);

Чернігівська обл. - 624 (292 одужали).

Всього від інфекції вилікувалися 28 131 людина. За добу коронавірус здолали 977 українців.

Також за добу зареєстрували 15 смертей від ускладнень, викликаних COVID-19. Всього з початку пандемії померло 1 427 українців.

Нагадаємо, вчора і позавчора кількість нових випадків в Україні коливалася в межах 600.