В Украине резко похолодает и выпадет снег

Погода в Украине 3 апреля резко ухудшится, ожидается похолодание, а в восточных регионах выпадет снег. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, Украину накроют северо-восточные воздушные потоки, которые принесут холод и порывистый ветер. В большинстве областей Украины 3 апреля будет преобладать сухая погода, однако на востоке страны пройдет небольшой дождь и снег. Днем на востоке от +2 до +6, ночью ожидаются заморозки.

Кроме того, ночные заморозки ожидаются также во всей Украине, однако дневная температура воздуха составит от +6 до +11, в западной части от +7 до +12. В Киеве будет солнечно и холодно, ожидаются сильные порывы ветра. Ближайшей ночью в столице около нуля, в окрестностях до -2, в течение дня потеплеет до + 10.

Потепление в Украине до +15 ожидается в субботу-воскресенье.

Напомним, ранее сообщалось, что в трех городах Украины завершился отопительный сезон. В частности, речь идет о Днепре, Одессе и Херсоне.

Отметим, накануне синоптики также предупреждали о резкой смене погоды.