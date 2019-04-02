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В Украине сегодня заметно похолодает

Новости » Общество    02.04.2019 - 08:00
В Украине сегодня заметно похолодает
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Погода в Украине 2 апреля будет сухой и малооблачной

Погода на сегодня: 2 апреля 2019 на большей части Украины осадков не ожидается, дожди пройдут только на востоке, температура воздуха днем опустится до +14. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе солнечно и без осадков, днем от +9 до +14, ночью от -2 до +1. На севере тоже осадков не ожидается, днем от +7 до +11, а ночью от -2 до +1. В центре днем от +8 до +11, ночью от -1 до +2.

На востоке дожди, днем от +7 до +11, ночью от +1 до +4. На юге днем от +9 до +14, ночью от +1 до +4. В Крыму днем от +9 до +11, ночью от +2 до +4.

Отметим, сегодня по сравнению со вчерашним днем заметно похолодает и местами температура воздуха опустится до +7. Кроме того, в ночное время вернутся заморозки.

В Украине сегодня заметно похолодает

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 2 апреля сухо и малооблачно, днем от +9 до +11, ночью от -1 до +1, ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

В Украине сегодня заметно похолодает

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