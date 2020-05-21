В Украине резко отреагировали на заявление России о президентстве Зеленского

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В МИД напомнили о российской агрессии против Украины

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины резко отреагировали на комментарии МИД РФ по поводу годовщины вступления в должность президента Владимира Зеленского. В министерстве назвали их очередной попыткой России вмешаться во внутренние дела страны.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В украинском МИД заявляют, что авторы комментария обвиняют Украину в осуществлении русофобской государственной политики, нагнетании напряженности в отношениях с Россией. Это один из ярких примеров дезинформации.

"Комментарий Департамента информации и прессы МИД РФ относительно годовщины вступления на должность президента Украины Владимира Зеленского являются очередной попыткой России вмешаться во внутренние дела Украины, навязать искаженные интерпретации реальности, расколоть украинское общество и отвлечь внимание от вопроса собственной международно-правовой ответственности за агрессию против Украины", - говорится в сообщении

Как отмечают в МИД, факты свидетельствуют о том, что настоящей причиной, которая разрушает сотрудничество между двумя государствами, является продолжающаяся российская вооруженная агрессия против Украины, оккупация Россией украинских территорий и незаконное удержание ею украинских граждан.

Напомним, вчера состоялась пресс-конференция Владимира Зеленского, которая длилась больше трех часов. На ней он ответил на вопросы о возможной встрече с Владимиром Путиным, войну на Донбассе и оккупацию Крыма.

После этого в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что президент Зеленский выбрал курс на "конфронтацию и нагнетание напряженности в отношениях с Россией".

Автор: Анастасия Рокитна