В Україні різко відреагували на заяву Росії про президентство Зеленського

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

У МЗС нагадали про російську агресію проти України

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) України різко відреагували на коментарі МЗС РФ щодо річниці вступу на посаду президента Володимира Зеленського. У міністерстві назвали їх черговою спробою Росії втрутитися у внутрішні справи країни.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

В українському МЗС заявляють, що автори коментаря звинувачують Україну у здійсненні русофобської державної політики, нагнітанні напруги у відносинах з Росією. Це один з яскравих прикладів дезінформації.

"Коментар Департаменту інформації та преси МЗС РФ щодо річниці вступу на посаду президента України Володимира Зеленського є черговою спробою Росії втрутитися у внутрішні справи України, нав’язати спотворені інтерпретації реальності, розколоти українське суспільство і відволікти увагу від питання власної міжнародно-правової відповідальності за агресію проти України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у МЗС, факти свідчать про те, що справжньою причиною, яка руйнує співпрацю між двома державами, є триваюча російська збройна агресія проти України, окупація Росією українських територій та незаконне утримання нею українських громадян.

Нагадаємо, вчора відбулась прес-конференція Володимира Зеленського, яка тривала більше трьох годин. На ній він відповів на питання про можливу зустріч з Володимиром Путіним, війну на Донбасі та окупацію Криму.

Після цього у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що президент Зеленський вибрав курс на "конфронтацію і нагнітання напруженості у відносинах з Росією".

Автор: Анастасия Рокитна