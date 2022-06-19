Когда в Украине решат проблему топлива: ответ министра инфраструктуры

Ликвидация нехватки топлива в Украине зависит от импорта. Вопрос касаемо дефицита решат до осени.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Как отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков, ликвидация нехватки топлива зависит от зарубежных поставок.
"Весь украинский импорт с ЕС. Ранее использовали только ближайшие к нам страны и порты в Польше и Румынии, сейчас импортируем из Бельгии, Нидерландов",- заявил министр.
Кубраков отметил, что ситуация касаемо нехватки горючего стабилизируется уже к осени. Это будет зависеть от того, когда Киев подпишет более долгосрочные контракты с иностранными поставщиками.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что секретарь СНБО Алексей Данилов дал неутешительный прогноз касаемо цен на топливо.
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