Когда в Украине решат проблему топлива: ответ министра инфраструктуры

Как отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков, ликвидация нехватки топлива зависит от зарубежных поставок.

"Весь украинский импорт с ЕС. Ранее использовали только ближайшие к нам страны и порты в Польше и Румынии, сейчас импортируем из Бельгии, Нидерландов",- заявил министр.

Кубраков отметил, что ситуация касаемо нехватки горючего стабилизируется уже к осени. Это будет зависеть от того, когда Киев подпишет более долгосрочные контракты с иностранными поставщиками.