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Дефицит бензина в Украине. Данилов дал неутешительный прогноз по ценам

Новина українською →
Украина, Суббота 18 июня 2022 12:42
Дефицит бензина в Украине. Данилов дал неутешительный прогноз по ценам Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Проблема с дефицитом бензина в Украине постепенно решится. Однако довоенных цен на топливо ждать не приходится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью изданию "Лига.net".

"Думаю, этот вопрос скорее экономичный, чем технологический. Полагаю, через определенный промежуток времени он будет решен", - сообщил Данилов.

При этом он уверен, что той цены, которая была раньше, уже не будет.

"Если по всему миру цена за бензин, условно, два евро за литр, то как у нас может быть один евро?" - сказал секретарь СНБО.

Как сообщало РБК-Украина, пиковый сезон потребления топлива в Украине ожидается в августе-сентябре. Поступление постепенно увеличивается, но из-за проблем в Европе импорт ограничен.

По прогнозу консалтинговой компании Wood Mackenzie, цены на топливо на заправках во всем мире останутся высокими и в следующем году. Давление должно снизиться во второй половине 2023 года, когда ожидается запуск нескольких новых крупных нефтеперерабатывающих заводов.

Нефтеперерабатывающий сектор работает на максимуме, где это возможно, и уделяет первостепенное внимание дизельному топливу, но предложение остается недостаточным для удовлетворения спроса, поскольку экономика продолжает восстанавливаться после пандемии COVID-19.

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