Коли в Україні вирішать проблему пального: відповідь міністра інфраструктури

Як відзначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, ліквідації нестачі палива залежить від закордонних поставок.

"Увесь український імпорт - з ЄС. Раніше використовували лише найближчі до нас країни та порти в Польщі та Румунії, зараз імпортуємо з Бельгії, Нідерландів", - заявив міністр.

Кубраков зауважив, що ситуація щодо нестачі пального стабілізується вже до осені. Це залежатиме від того, коли Київ підпише більш довгострокові контракти з іноземними постачальниками.