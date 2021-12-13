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В Україні дозволили третю дозу COVID-вакцини: хто її отримає

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Понеділок 13 грудня 2021 22:07
В Україні дозволили третю дозу COVID-вакцини: хто її отримає Фото: в Україні дозволили третю дозу COVID-вакцини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні дозволили застосування третьої дози вакцини від коронавірусу, але не усім. Голова Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко підписав наказ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Згідно з наказом, додаткова доза вакцини, незалежно від того, яким препаратом щепилися раніше, рекомендується людям:

  • з ВІЛ-інфекцією;
  • з онкологією;
  • після трансплантації органів;
  • які проходять імунодепресивну терапію;
  • які проходять імуномодулюючу терапію;
  • з імунодефіцитним станом.

"Ми рекомендуємо вводити додаткову дозу тим, хто має медичні показання для неї у зв’язку з важкими захворюваннями, адже їхня імунна система могла не сформувати належний захист", - відзначив Ляшко.

Коли дозволять бустерну вакцинацію

За словами Віктора Ляшка, за прикладом Європи, сьогодні Україна вже готова запровадити бустерну дозу, втім щодо цього в ЄС поки не ухвалено рішення.

Вчені радять щепити додатковою дозою вже через дев'ять місяців після завершення курсу вакцинації.

"Якщо приймуть пропозицію вчених, схвалять на рівні парламенту, то ми будемо готові повторити це все на території України", - заявив Ляшко.

Як відзначив головний санітарний лікар Ігор Кузін, ймовірно, бустерну дозу в Україні дозволять не раніше ніж з середини або ж кінця січня 2022 року.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова МОЗ Віктор Ляшко анонсував сьогодні підписання указу про введення третьої дози від COVID.

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В Україні дозволили третю дозу COVID-вакцини: хто її отримає
В Україні дозволили третю дозу COVID-вакцини: хто її отримає
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