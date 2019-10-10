В Украине разрешили строить здания высотой до 150 метров

Максимальную высоту увеличили на 50 метров
Новые государственные строительные нормы относительно высотных домов вступают в силу с 1 января 2020 года. Об этом сообщил президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.
Как отметил Парцхаладзе, сейча разрешается строить жилые и общественные высотные здания только до 100 м. Новые нормы увеличивают максимальную высоту 150 метров.
Вместе с тем, в новых нормах также повышается безопасность и комфорт высотных зданий. В частности:
Новые ГСН "Высотные здания. Основные положения" разработаны ГП "Научно-исследовательский институт строительного производства" на замену ГСН "Проектирование высотных жилых и общественных зданий" 2009 года. Он вступает в силу с 1 января 2020 года.
Напомним, изменениями в государственные строительные нормы увеличено максимальное расстояние между новыми станциями метро с 2 до 3 км.
Как сообщало РБК-Украина, с 1 сентября 2019 года предусмотрено обязательное сужение крайних левых полос движения на крупнейших трассах (дорогах I категории) при их новом строительстве - до 3,5 м вместо 3,75 м.