Парковки обязали установить электрозарядки

Фото: парковка в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

К 2030 году електрозарядками будут оборудованы все машино-места на автостоянках

В изменениях в Государственнные строительные нормы, которые вступают в силу с 1 июля 2019 года, содержится обязательное требование - оборудовать электрическими зарядками не менее 5% машино-мест на парковках. Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Как отметили в пресс-службе, этот процент планируется постепенно увеличивать, чтобы к 2030 году все 100% машино-мест на стоянках в Украине уже были оснащены електрозарядками.

"Эти изменения связаны с большой популяризацией электрокаров, которая ожидается в ближайшие годы. Так, по данным аналитиков немецкого Центра управления автомобильным бизнесом (САМ), стремительный рост количества электрокаров прогнозируется уже в 2020 году, так как именно на этот год автопроизводители запланировали выход на рынок многих новых моделей электромобилей", - отметили в пресс-службе.

Как сообщало РБК-Украина, согласно с новыми Государственными строительными нормами (ДБН) в Украине в 2018 году было запрещено проектирование автостоянок временного хранения на тротуарах.

Напомним, в сентябре 2018 года в Украине вступил в силу закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы парковки транспортных средств", который определяет размеры штрафа за неправильные парковки, в том числе, на тротуарах, и случаи, при которых транспортное средство может быть отправлено эвакуатором на штраф-площадку.