В Україні дозволили будувати будинки висотою до 150 метрів

Нові державні будівельні норми щодо висотних будинків набирають чинності з 1 січня 2020 року. Про це повідомив президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Парцхаладзе, зараз, згідно з чинними будівельними нормами, дозволяється будувати житлові та громадські висотні будинки тільки до 100 м. Нові норми збільшують максимальну висоту 150 метрів.

Разом з тим, у нових нормах також посилюється безпека та комфорт висотних будівель. Зокрема:

- Встановлено вимоги щодо жорсткості сталевих та сталезалізобетонних конструкцій для проектування більш надійних каркасів висотних будівель;

- Підвищено сучасні вимоги до пожежної безпеки: обов’язкові пожежні пости, пожежні ліфти, вертолітні майданчики тощо;

- Введено аеродинамічний обдув моделей висотних будівель із складною архітектурною, конструктивною чи геометричною формою для забезпечення комфортних вітрових потоків та інші зміни.

Новий ДБН "Висотні будівлі. Основні положення" розроблений ДП "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" на заміну ДБН "Проектування висотних житлових і громадських будинків" 2009 року. Він вступає в дію з 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, змінами у державні будівельні норми збільшено максимальну відстань між новими станціями метро з 2 до 3 км.

Як повідомляло РБК-Україна, з 1 вересня 2019 року передбачено обов’язкове звуження крайніх лівих смуг руху на найбільших трасах (дорогах І категорії) при їх новому будівництві - до 3,5 м замість 3,75 м.