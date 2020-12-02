В Украине разрешили подавать апелляцию на решение суда о продлении ареста

В Украине разрешили обжаловать решение суда об аресте в апелляционном порядке. Верховная рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект №2315.
Об этом сообщает РБК-Украина.
За него проголосовали 318 нардепов.
Этот документ привел положения Уголовно-процессуального кодекса в соответствие с решением Конституционного суда Украины.
Ранее КСУ постановил, что положение части второй статьи 392 УПК, которым исключается возможность отдельного апелляционного обжалования постановления суда о продлении срока ареста, является не соответствующим Основному закону.
Документ позволяет обжаловать в апелляционном порядке постановления суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, об изменении иной меры пресечения на арест или о продлении срока ареста, вынесенные во время судебного разбирательства в суде первой инстанции до принятия судебного решения по существу.
Закон предусматривает:
Напомним, в начале февраля Рада одобрила данный закон за основу.
Как писало РБК-Украина, в декабре 2019 года комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Раде одобрить этот законопроект.