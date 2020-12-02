В Україні дозволили подавати апеляцію на рішення суду про продовження арешту

В Україні дозволили оскаржити рішення суду про арешт в апеляційному порядку. Верховна рада схвалила в другому читанні відповідний законопроект №2315.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За нього проголосували 318 нардепів.

Цей документ привів положення Кримінально-процесуального кодексу у відповідність з рішенням Конституційного суду України.

Раніше КСУ постановив, що положення частини другої статті 392 КПК, яким виключається можливість окремого апеляційного оскарження постанови суду про продовження терміну арешту, не відповідає Основному закону.

Що змінює цей закон

Документ дозволяє оскаржити в апеляційному порядку ухвали суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, про зміну іншого запобіжного заходу на арешт або про продовження строку арешту, постановлених під час судового провадження у суді першої інстанції до ухвалення судового рішення по суті.

Закон передбачає:

подання апеляційної скарги на такі ухвали суду першої інстанції безпосередньо до суду апеляційної інстанції;

повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду такої апеляційної скарги;

процесуальний порядок перевірки судом апеляційної інстанції відповідних ухвал суду першої інстанції;

повернення відповідних матеріалів кримінального провадження до суду першої інстанції.

Нагадаємо, на початку лютого Рада схвалила цей закон за основу.

Як писало РБК-Україна, в грудні 2019 року комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Раді схвалити цей законопроект.