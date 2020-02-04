ВР намерена определить сроки обжалования постановления суда об аресте

Фото: заседание Рады (РБК-Украина)

Нардепы одобрили соответствующий законопроект №2315 за основу

Верховная рада приняла за основу в первом чтении законопроект №2315 об обеспечении выполнения решения Конституционного суда Украины об обжаловании постановления суда о продлении срока содержания под стражей, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, за документ проголосовал 361 нардеп.

В частности, проектом предлагается определить в Уголовном процессуальном кодексе сроки и процедуру апелляционного обжалования решения суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, об изменении иной меры пресечения на меру пресечения в виде содержания под стражей или о продлении срока содержания под стражей, которое было постановлено во время судебного разбирательства в суде первой инстанции до принятия судебного решения по существу, рассмотрения такой жалобы судом апелляционной инстанции.

Отмечается, что законопроект позволит обеспечить приведение положений Уголовно-процессуального кодекса в соответствие с решением Конституционного суда Украины.

Напомним, 13 декабря прошлого года Комитет парламента по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Раде принять за основу законопроект №2315 об обеспечении выполнения решения КСУ об обжаловании постановления суда о продлении срока содержания под стражей.

Кроме того, в конце октября 2019 года комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной раде принять за основу законопроект №2165 о совершенствовании порядка изменения обвинения в суде.