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В Украине разрешили передачу имущества вузов, которое не используется

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Украина, Понедельник 12 июля 2021 15:39
В Украине разрешили передачу имущества вузов, которое не используется Фото: вузам разрешили передавать свое имущество (facebook.com ntuu kpi)
Автор: Юлия Струк

В Украине разрешили передачу имущества вузов, которое не используется. Соответствующий закон вступил в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Украины".

Документ гласит, что имущество, закрепленное за государственным или коммунальным учреждением высшего образования, в том числе имеющим статус национального, могут бесплатно передать государственному или коммунальному учреждению высшего, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического) образования, научному учреждению или научной организации госформы собственности.

В законе прописано, что передача возможна только при условии использования имущества исключительно для осуществления видов деятельности, предусмотренных специальными законами и/или ЗУ "О научной и научно-технической деятельности".

Объекты и имущество государственных и коммунальных вузов не подлежат приватизации или использованию для видов деятельности, не предусмотренных спецзаконами, кроме предоставления в аренду для услуг, которые не могут непосредственно предоставить вузы, связанных с обеспечением образовательного процесса или обслуживанием учащихся.

"Имущество учебных заведений, которое не используется для осуществления видов деятельности, предусмотренных специальными законами, может быть вкладом в совместную деятельность", - гласит документ.

Напомним, в середине июня Рада одобрила этот закон во втором чтении.

Как писало РБК-Украина, в первом чтении парламент принял этот закон в начале февраля.

При этом в начале 2019 года в Украине вступил в силу закон, согласно которому вузы получили право сдавать в аренду помещения для обеспечения образовательного процесса или обслуживания учащихся.

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