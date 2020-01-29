В Украине разрешили использовать е-права для путешествий на поездах и самолетах

Кабинет министров Украины разрешил использовать электронные водительские права для внутренних путешествий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Алексея Гончарука.

По его словам, сегодня Кабмин дал старт экспериментальному проекту, в рамках которого для удостоверения личности при внутренних путешествиях по Украине самолетом или поездом можно будет использовать е-удостоверение водителя в мобильном приложении "ДіЯ" вместо паспорта.

"Забыл паспорт - не успел на самолет/поезд - больше не проблема", - отметил Гончарук.

Напомним, ранее сообщалось, что релиз мобильного приложения "ДіЯ", с помощью которого ряд государственных услуг будут доступны в режиме онлайн, состоится 30 января 2020 года.

Также стало известно, что водители смогут оплачивать штрафы и за нарушение правил дорожного движения и проверять их наличие в приложении "ДіЯ". Данный сервис готовится как дополнение к цифровым водительским удостоверениям, техпаспорту и полису ОСАГО. Кроме того, ожидается, что в приложении появится возможность получить электронную ID-карту и загранпаспорт.