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Водители смогут платить штрафы за нарушение ПДД в приложении "Дія"

Новости » Общество     21.01.2020 - 19:39
Водители смогут платить штрафы за нарушение ПДД в приложении "Дія"
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Водители смогут проверять наличие штрафов и оплачивать их

Водители смогут оплачивать штрафы и за нарушение правил дорожного движения и проверять их наличие в приложении "Дія". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу "Дія" в Facebook.

Как сообщается, разработчики приложения, кроме уже имеющийся возможности добавить цифровые водительские удостоверение, техпаспорт и осаго, готовят внедрение возможности уплаты и проверки штрафов онлайн.

В приложении будут появляться сообщения о штрафах, выписанные патрульными на месте остановки автомобиля, и зафиксированные в автоматическом режиме или в режиме фотосъемки.

Напомним, 16 декабря Министерство цифровой трансформации запустило приложение "Дія" в режиме бета-тестирования.

Кроме этого, ля водителей в Украине запустили новую бесплатную услугу онлайн. Отныне в Украине можно регистрировать онлайн надлежащего пользователя автотранспорта.

Также РБК-Украина писало, что Министерство внутренних дел Украины инициирует рассмотрение вопроса о повышении суммы штрафов за отдельные нарушения Правил дорожного движения. В частности, штраф за превышение скорости может вырасти из 510 грн до 3400 грн.

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