В Україні дозволили використовувати е-права для подорожей на поїздах і літаках

Кабінет міністрів України дозволив використовувати електронні водійські права для внутрішніх подорожей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

За його словами, сьогодні Кабмін дав старт експериментальному проекту, в рамках якого для посвідчення особи при внутрішніх подорожах по Україні літаком або потягом можна буде використовувати е-посвідчення водія в мобільному додатку "ДіЯ" замість паспорта.

"Забув паспорт - не встиг на літак/поїзд - більше не проблема", - зазначив Гончарук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що реліз мобільного додатку "ДіЯ", за допомогою якого ряд державних послуг будуть доступні в режимі онлайн, відбудеться 30 січня 2020 року.

Також стало відомо, що водії зможуть оплачувати штрафи та за порушення правил дорожнього руху і перевіряти їх наявність у програмі "ДіЯ". Даний сервіс готується як доповнення до цифрових водійських посвідчень, техпаспорту і полісу ОСЦПВ. Крім того, очікується, що у додатку з'явиться можливість отримати електронну ID-карту і закордонний паспорт.