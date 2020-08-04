В Украине разрешили экспорт масок

Фото: маски теперь можно экспортировать из Украины (РБК-Украина)

Запрет на экспорт действовал в связи с коронавирусом

Правительство Украины сняло запрет на экспорт средств индивидуальной защиты. Это был последний запрет на экспорт введенный правительством Украины в связи с коронавирусом.

Об этом в Facebook написал торговый представитель Украины Тарас Качка.

Он отметил, что срок действия запрета истек 1 августа.

"С начала карантина для меня было крайне важным чтобы запретов не было вообще, а если их нельзя было избежать - то они были наименьшими. Поэтому я дико рад, что Украина их ввела так мало (СИЗы и гречка), запреты были обоснованы и мы наконец отказались от этой практики", - написал Качка.

Напомним, в марте правительство Украины ввело запрет на экспорт товаров противоэпидемического назначения в связи с пандемией коронавируса, среди них: водонепроницаемые лабораторные костюмы, медицинские перчатки, медицинский халат, маски, защитные очки, щитки, респираторы.

В мае этот перечень был дополнен товарами, необходимых для изготовления защитных халатов и масок.

Также в апреле Кабмин ввел запрет на экспорт гречки на внешние рынки.