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В Украине разрешили экспорт масок

Киев, Вторник 04 августа 2020 09:58
В Украине разрешили экспорт масок
Фото: маски теперь можно экспортировать из Украины (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Запрет на экспорт действовал в связи с коронавирусом

Правительство Украины сняло запрет на экспорт средств индивидуальной защиты. Это был последний запрет на экспорт введенный правительством Украины в связи с коронавирусом.

Об этом в Facebook написал торговый представитель Украины Тарас Качка.

Он отметил, что срок действия запрета истек 1 августа.

"С начала карантина для меня было крайне важным чтобы запретов не было вообще, а если их нельзя было избежать - то они были наименьшими. Поэтому я дико рад, что Украина их ввела так мало (СИЗы и гречка), запреты были обоснованы и мы наконец отказались от этой практики", - написал Качка.

Напомним, в марте правительство Украины ввело запрет на экспорт товаров противоэпидемического назначения в связи с пандемией коронавируса, среди них: водонепроницаемые лабораторные костюмы, медицинские перчатки, медицинский халат, маски, защитные очки, щитки, респираторы.

В мае этот перечень был дополнен товарами, необходимых для изготовления защитных халатов и масок.

Также в апреле Кабмин ввел запрет на экспорт гречки на внешние рынки.

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Новости Украины экспортТарас Качкамаска
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