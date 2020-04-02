Кабмин запретил экспорт гречки до 1 июля

Иллюстративное фото (pexels.com)

Подобный запрет был введен Беларусью, Россией и Казахстаном

Кабинет министров на внеочередном заседании 2 апреля принял решение о введении запрета на экспорт гречки на внешние рынки до 1 июля 2020 года из-за вспышки коронавируса в Украине. Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины на странице в Facebook.

Так, правительство решило ввести временный режим лицензирования и квотирования экспорта гречки и зерна гречки шелушенного. Соответствующие изменения были внесены в приложение к постановлению об объемах квот товаров, экспорт которых подлежит лицензированию в 2020 году.

"Запрет на экспорт гречки является временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка (напомним, что свои границы для экспорта гречки временно закрыли Беларусь, Россия и Казахстан)", - отметили в министерстве.

Кроме того, в правительстве планируют призвать украинские аграрные предприятия увеличивать посевные площади под гречку.

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь запретила экспорт гречки, лука и чеснока на 3 месяца из-за пандемии коронавируса. Указанные товары запретили вывозить из Беларуси независимо от страны их происхождения.

Также РБК-Украина писало, что Рада поддержала законопроект об усилении ответственности за нарушение запрета на экспорт товаров противоэпидемического назначения. Документом предлагается введение уголовной ответственности.