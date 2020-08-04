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В Україні дозволили експорт масок

Київ, Вівторок 04 серпня 2020 09:58
В Україні дозволили експорт масок
Фото: маски тепер можна експортувати з України (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Заборона на експорт діяв у зв'язку з коронавірусом

Уряд України зняв заборону на експорт засобів індивідуального захисту. Це був останній заборону на експорт запроваджений урядом України у зв'язку з коронавірусом.

Про це у Facebook написав торговий представник України Тарас Качка.

Він зазначив, що термін дії заборони закінчився 1 серпня.

"З початку карантину для мене було вкрай важливим, щоб заборон не було взагалі, а якщо їх не можна було уникнути - то вони були найменшими. Тому я дуже радий, що Україна їх запровадила так мало (Сізи і гречка), заборони були обґрунтовані і ми нарешті відмовилися від цієї практики", - написав Качка.

Нагадаємо, у березні уряд України ввів заборону на експорт товарів протиепідемічного призначення у зв'язку з пандемією коронавіруса, серед них: водонепроникні лабораторні костюми, медичні рукавички, медичний халат, маски, захисні окуляри, щитки, респіратори.

У травні цей перелік був доповнений товарами, необхідних для виготовлення захисних халатів і масок.

у квітні Кабмін ввів заборону на експорт гречки на зовнішні ринки.

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