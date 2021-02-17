В Украине разрешат проводить матчи со зрителями с 18 февраля

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине с 18 февраля будет разрешено проводить матчи со зрителями на трибунах. Однако для них будут действовать определенные ограничения.

Об этом Максим Степанов рассказал на заседании правительства.

"Разрешается проведение матчей, командных игровых видов. Зрители могут быть на трибунах, но с определенными ограничениями по количеству заполненных мест", - сказал глава ведомства. Напомним, завтра должен состояться матч 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" - "Брюгге". Его начало в 19:55 по киевскому времени. Отметим, что матч пройдет в Киеве. Другой поединок запланирован на 25 февраля.