UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине разрешат проводить матчи со зрителями с 18 февраля

Автор: Андрей Козловский

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине с 18 февраля будет разрешено проводить матчи со зрителями на трибунах. Однако для них будут действовать определенные ограничения.

Об этом Максим Степанов рассказал на заседании правительства.

"Разрешается проведение матчей, командных игровых видов. Зрители могут быть на трибунах, но с определенными ограничениями по количеству заполненных мест", - сказал глава ведомства.

Напомним, завтра должен состояться матч 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" - "Брюгге". Его начало в 19:55 по киевскому времени. Отметим, что матч пройдет в Киеве. Другой поединок запланирован на 25 февраля.

Также президент киевского "Динамо" Игорь Суркис надеется, что во время домашнего матча против "Брюгге" вернутся на стадион болельщики киевлян. По его словам, при них совсем другой настрой у команды, совсем другая эмоциональная составляющая самой игры.

Кроме того, РБК-Украина писало, что в футбольном клубе "Брюгге" вспышка коронавируса. На первый матч Лиги Европы против "Динамо" не полетит весь тренерский штаб бельгийцев, а также один из лидеров команды.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Карантин
Читайте также
Адаптивный карантин возвращается. Шмыгаль сделал заявление
Режим чрезвычайной ситуации в Украине продлят до 30 апреля: что это значит
Прогноз погоды