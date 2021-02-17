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В Україні дозволять проводити матчі з глядачами з 18 лютого

Автор: Андрій Козловський

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні з 18 лютого буде дозволено проводити матчі з глядачами на трибунах. Однак для них діятимуть певні обмеження.

Про це Максим Степанов розповів на засіданні уряду.

"Дозволяється проведення матчів, командних ігрових видів. Глядачі можуть бути на трибунах, але з певними обмеженнями щодо кількості заповнених місць", - сказав голова відомства.

Нагадаємо, завтра має відбутися матч 1/16 фіналу Ліги Європи "Динамо" - "Брюгге". Його початок о 19:55 за київським часом. Зазначимо, що матч пройде у Києві. Інший поєдинок запланований на 25 лютого.

Також президент київського "Динамо" Ігор Суркіс сподівається, що під час домашнього матчу проти "Брюгге" на стадіон повернуться вболівальники киян. За його словами, при них зовсім інший настрій у команди, зовсім інша емоційна складова самої гри.

Крім того, РБК-Україна писало, що у футбольному клубі "Брюгге" спалах коронавірусу. На перший матч Ліги Європи проти "Динамо" не полетить весь тренерський штаб бельгійців, а також один з лідерів команди.

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