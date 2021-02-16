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Весь тренерский штаб "Брюгге" пропустит матч Лиги Европы с "Динамо"

Новина українською → Брюгге, Вторник 16 февраля 2021 12:43
Весь тренерский штаб "Брюгге" пропустит матч Лиги Европы с "Динамо" Фото: Филипп Клеман (facebook.com/clubbrugge)
Автор: Вера Олейник

В футбольном клубе "Брюгге" вспышка коронавируса. На первый матч Лиги Европы против "Динамо" не полетит весь тренерский штаб бельгийцев, а также один из лидеров команды.

Об этом сообщается на сайте клуба.

Накануне перед отправлением в Киев вся команда и персонал бельгийского клуба сдали тесты на коронавирус, результаты которых стали известны сегодня.

Инфекция диагностирована у наставника Филиппа Клемана и членов его тренерского штаба. Руководить командой в еврокубковом противостоянии будет наставник молодежной команды "Брюгге" U-23 Рик Де Мил и его помощник Тим Смолдерс.

Также Covid-19 подтвержден и у ряда футболистов - полузащитника и вице-капитана Ханса Ванакена, а также у защитников Стефано Денсвила и Матея Митровича. Все игроки и сотрудники с положительным результатом находятся на карантине.

Что касается молодого хавбека Шарля де Кетеларе, у которого ранее были симптомы болезни, то его тест оказался отрицательным - игрок отправится в столицу Украины.

Матч "Динамо" - "Брюгге" состоится в четверг, 18 февраля, начало в 19:55 по киевскому времени.

Напомним, амстердамский "Аякс" столкнулся с проблемами в составе накануне матчей плей-офф Лиги Европы.

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