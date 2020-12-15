ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Суркис: в противостоянии с "Брюгге" у "Динамо" будут свои козыри

Киев, Вторник 15 декабря 2020 19:03
Суркис: в противостоянии с "Брюгге" у "Динамо" будут свои козыри
Фото: Игорь Суркис (fcdynamo.kiev.ua)
Автор: РБК-Украина

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис надеется, что во время домашнего матча против "Брюгге" на стадион вернутся болельщики киевлян. Также, по его словам, у столичного клуба есть свои козыри.

Об этом Суркис заявил в интервью сайту "Динамо".

"Очень хочется, чтобы ко времени домашнего матча против "Брюгге" на стадион вернулись наши болельщики. При них совсем другое настроение у команды, совсем другая эмоциональная составляющая самой игры", - отметил Суркис.

Он также добавил, что без болельщиков на трибунах даже столь вожделенная Лига чемпионов прошла "как-то буднично, без удовольствия от этого праздника футбола".

Возвращаясь к "Брюгге", Суркис добавил, что это серьезный оппонент, который дважды обыграл "Зенит" в Лиге чемпионов и дважды сыграл вничью с "Лацио".

"Но у нас есть свои козыри. Я очень надеюсь, что Мистер сумеет подготовить команду к этому противостоянию. Единственное преимущество соперника, которое мы не сможем нейтрализовать, - это игровая практика. В Бельгии чемпионат после паузы возобновляется в середине января, а значит, что "Брюгге" подойдет к матчу с "Динамо", имея игровую практику", - отметил президент клуба.

Напомним, по итогам жеребьевки подопечные Мирчи Луческу померяются силами с Брюгге. Поединки 1/16 финала Лиги Европы пройдут 18 и 25 февраля. Первый матч Динамо проведет дома.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Спорт ДинамоИгорь СуркисБрюгге

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь