В Украине разрешат менять отчество с 14 лет

Соответствующий законопроект Рада приняла за основу
В Украине планируют разрешить менять отчество с 14 лет. Соответствующий законопроект №2450 Верховная рада приняла в первом чтении.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
За документ проголосовали 247 нардепов. Отметим, профильный комитет еще будет дорабатывать закон ко второму чтению.
Так, ранее изменить отчество можно было только в случае, если отец изменил свое имя или если сведения о нем как об отце ребенка исключили из актовой записи о его рождении.
Предлагается установить, что:
Во фракции "Слуга народа" подчеркивают, что запрет на изменение отчества признан нарушением Конвенции о защите прав человека.
Напомним, в начале января комитет парламента по вопросам молодежи и спорта рекомендовал Раде одобрить данный закон за основу.
Как писало РБК-Украина, парламент предыдущего созыва отклонил закон о праве на смену отчества, такое решение поддержали 284 депутата.
Автор: Юлия Струк