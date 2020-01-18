Раде рекомендуют позволить украинцам менять отчество

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующий законопроект №2450 рекомендуется принять за основу

Комитет парламента по вопросам молодежи и спорта рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект №2450 о праве физического лица на смену отчества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Так, в законопроекте предлагается внести изменения в ряд законодательных актов, которыми предусматривается право лица в возрасте старше шестнадцати лет по собственному усмотрению изменять свое отчество так же, как и свою фамилию и (или) собственное имя.

Кроме того, ребенок в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет должен получить право изменять свое отчество с согласия родителей, а также с согласия одного из родителей, в случае, если второй из родителей умер, признан безвестно отсутствующим, объявлен умершим, признан ограниченно дееспособным, недееспособным, лишен родительских прав в отношении этого ребенка, сведения об отце (матери) ребенка исключены из актовой записи о его рождении или если сведения о мужчине как отце ребенка внесены в актовую запись о его рождении по заявлению матери. В случае возражения одного из родителей против такого изменения спор между ними по поводу такого изменения может решаться органом опеки и попечительства.

При этом члены комитета считают целесообразным исключить норму о праве ребенка в возрасте от четырнадцати до шестнадцати менять отчество, поскольку эта норма может привести к усилению конфликтов между родителями. Тем более, что спор в суде может затянуться на те же два года, пока ребенок сможет самостоятельно решать этот вопрос.

"Комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект о праве физического лица на смену отчества", - говорится в сообщении.

Напомним, законопроект № 2450 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты о праве физического лица на смену отцу" зарегистрировали в Раде в ноябре 2019 года. Авторами законопроекта выступили депутаты из фракции "Слуга народа".

В частности, в документе предлагается закрепить норму, согласно которой физическое лицо, которое достигло шестнадцати лет, имеет право изменить не только имя и фамилию, а и отчество.

Как писало РБК-Украина, в конце октября Рада отклонила законопроект №0938 (№2018 в старом созыве, - ред.) "О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины о праве на смену отчества". За такое решение проголосовали 284 нардепа.