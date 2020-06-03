В Україні дозволять змінювати по батькові з 14 років

Відповідний законопроект Рада схвалила за основу
В Україні планують дозволити змінювати по-батькові з 14 років. Відповідний законопроект №2450 Верховна рада ухвалила у першому читанні.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
За документ проголосували 247 нардепів. Зазначимо, профільний комітет ще доопрацьовуватиме закон до другого читання.
Так, раніше змінити по батькові можна було тільки у випадку, якщо батько змінив власне ім’я або ж якщо відомості про нього як про батька дитини виключили з актового запису про її народження.
Пропонується встановити, що:
У фракції "Слуга народу" підкреслюють, що заборона на зміну імені по батькові визнана порушенням Конвенції про захист прав людини.
Нагадаємо, на початку січня комітет парламенту з питань молоді та спорту рекомендував Раді схвалити даний закон за основу.
Як писало РБК-Україна, парламент попереднього скликання відхилила закон про право на зміну по батькові, таке рішення підтримали 284 депутати.
Автор: Юлия Струк