В Україні дозволять змінювати по батькові з 14 років

В Україні планують дозволити змінювати по-батькові з 14 років. Відповідний законопроект №2450 Верховна рада ухвалила у першому читанні.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 247 нардепів. Зазначимо, профільний комітет ще доопрацьовуватиме закон до другого читання.

Так, раніше змінити по батькові можна було тільки у випадку, якщо батько змінив власне ім’я або ж якщо відомості про нього як про батька дитини виключили з актового запису про її народження.

Пропонується встановити, що:

змінити по батькові можна буде особам від 16 років;

змінити по батькові з 14 років можна тільки за згодою батьків;

якщо над 14-річною дитиною встановлено опіку, зміна прізвища, власного імені та по батькові можлива за згодою опікуна;

якщо один із батьків буде проти зміни по батькові дитини, питання може вирішувати орган опіки та піклування або суд.

У фракції "Слуга народу" підкреслюють, що заборона на зміну імені по батькові визнана порушенням Конвенції про захист прав людини.

Нагадаємо, на початку січня комітет парламенту з питань молоді та спорту рекомендував Раді схвалити даний закон за основу.

Як писало РБК-Україна, парламент попереднього скликання відхилила закон про право на зміну по батькові, таке рішення підтримали 284 депутати.