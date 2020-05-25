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В Украине разрабатывают сервис для цифровой передачи документов

Новости » Общество     25.05.2020 - 11:54
В Украине разрабатывают сервис для цифровой передачи документов
Фото: приложение "Дія" (thedigital.gov.ua)

В будущем планируется полный переход на цифровую передачу документов

Министерство цифровой трансформации разрабатывает сервис, который позволит осуществлять передачу цифровых копий документов. Сервис будет иметь повышенный уровень защиты персональных данных.

Об этом говорится на странице портала "Дія" в Facebook.

Отмечается, что в дальнейшем планируется полный переход на цифровую передачу документов.

"Работаем с Diia Company над цифровой копией документов. Передача электронной копии сократит время, расходы и тонны бумаги. В планах - вообще избежать визитов в учреждения и передавать данные документа онлайн", - сказано в сообщении.

Кроме этого данный сервис будет иметь повышенный уровень защиты.

"Цифровым документом не сможет воспользоваться третья сторона: мы зафиксируем, для кого он выдан. А реестр, где хранятся данные, оставит цифровой след операции", - сказано в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство признало официальным цифровой паспорт гражданина Украины в приложении "Дія".

Также сообщалось, что в конце февраля в Украине запустили национальную онлайн-платформу для бизнесменов.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины сервисдокументыдія
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