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В Україні розробляють сервіс для цифрової передачі документів

Новини » Суспільство     25.05.2020 - 11:54
В Україні розробляють сервіс для цифрової передачі документів
Фото: додаток "Дія" (thedigital.gov.ua)

В майбутньому планується повний перехід на цифрову передачу документів

Міністерство цифровий трансформації розробляє сервіс, який дозволить здійснювати передачу цифрових копій документів. Сервіс буде мати підвищений рівень захисту персональних даних.

Про це йдеться на сторінці порталу "Дія" Facebook.

Наголошується, що в подальшому планується повний перехід на цифрову передачу документів.

"Працюємо з Diia Company над цифровою копією документів. Передання електронної копії скоротить час, витрати і тонни паперу. У планах - взагалі уникнути візитів в установи і передавати дані документа онлайн", - сказано в повідомленні.

Крім цього даний сервіс буде мати підвищений рівень захисту.

"Цифровим документом не зможе скористатися третя сторона: ми зафіксуємо, для кого він виданий. А реєстр, де зберігаються дані, залишить цифровий слід операції", - сказано в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що уряд визнав офіційним цифровий паспорт громадянина України у програмі "Дія".

Також повідомлялося, що наприкінці лютого в Україні запустили національну онлайн-платформу для бізнесменів.

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Автор: Игорь Литвиненко

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