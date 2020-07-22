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В Украине разрабатывают четыре препарата от коронавируса, - Минздрав

Киев, Среда 22 июля 2020 09:38
В Украине разрабатывают четыре препарата от коронавируса, - Минздрав
Фото: врач (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Эти лекарственные средства, по мнению специалистов, могут помочь в лечении коронавируса

По состоянию на сегодня в Украине разрабатывают четыре лекарственных средства от коронавируса. Сейчас по ним идет клиническое испытание.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Он уточнил, что эти лекарства разрабатывают украинские компании.

"Они (лекарства, - ред.) используются в Украине для других заболеваний и в том числе, по мнению специалистов, они могут быть полезны в лечении COVID-19", - отметил он.

Степанов добавил, что клинические испытания - это длительный процесс.

Напомним, в мире испытывают на людях почти 20 вакцин от коронавируса.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия разрешила продажу первого препарата против COVID-19.

Отметим, согласно опросу, меньше половины украинцев согласны вакцинироваться от коронавируса.

Напомним, в Украине к карантину не готовы семь областей, из обновленного списка были исключены Киев и Одесская область.

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