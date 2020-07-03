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В мире испытывают на людях почти 20 вакцин от коронавируса

Новости » В мире     03.07.2020 - 03:05
В мире испытывают на людях почти 20 вакцин от коронавируса
Иллюстративное фото (freepik)

ВОЗ уже разрабатывает критерии для оценки эффективности вакцин

На стадии клинических испытаний находятся 17 различных вакцин от коронавируса. В ВОЗ заявили об оптимизме, даже если клинические разработки этих вакцин провалятся.

Об этом заявила во время брифинга эксперт по исследованиям и разработке Всемирной организации здравоохранения Анна Мария Энао-Рестрепо, сообщается в Twitter ВОЗ.

"У нас есть широкий конвейер с четырьмя разными типами вакцины", - заявила эксперт.

В ВОЗ ожидают, что на стадию клинических испытаний перейдет еще больше вакцин. При этом сейчас организация занимается разработкой критериев, по которым будет оцениваться их эффективность,

Отмечается, что на данный момент наиболее перспективной считается вакцина AZD1222, разработанная Оксфордским университетом. Она первой вступила в третью фазу клинических исследований. Эту вакцину испытывают на большом количестве людей для выяснения ее безопасности.

Еще пять потенциальных вакцин находятся во второй фазе испытаний, когда исследования проводятся на меньшем количестве людей с конкретными заболеваниями. В первой фазе вакцины тестируют на здоровых людях, чтобы проверить безопасность препарата.

Ранее в ВОЗ заявили, что всего в мире разрабатывается 141 прототип вакцины от коронавируса.

Кроме того, Еврокомиссия и неправительственная организация Global Citizen в ходе международного онлайн-марафона собрали еще 6,15 млрд евро на разработку вакцины от коронавируса.

Также ЕС одобрили первый препарат для лечения COVID-19.

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Автор: Артур Родивилов

Теги Новости Украины ВОЗВакцинаКоронавирус
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