Индия продлила запрет на международные авиарейсы

Запрет на осуществление авиаперелеты продлиться до 31 июля
Правительство Индии приняло решение продлить запрет на осуществление международных авиарейсов до конца июля. Такое решение было принято из-за пандемии.
Об этом сообщает Hindustan Times.
Глава Управления аэропортов Индии (AAI) заявил, что Индия ведет переговоры с Соединенными Штатами и Канадой, а также со странами Европы и региона Персидского залива о создании "отдельных двусторонних пузырей", которые позволят авиакомпаниям каждой страны выполнять международные рейсы.
Отметим, что регулярные авиаперевозки были остановлены с 23 марта.
На сегодня в Индии зафиксировано более 625 тысяч случаев COVID-19, из них более 18 тысяч - летальные исходы.
Напомним, Польша с 1 июля возобновила регулярное авиасообщение с Украиной.
Кроме того, ЕС открывает границы для 14 стран, но не для Украины.
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Автор: РБК-Украина