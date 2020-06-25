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Меньше половины украинцев согласны вакцинироваться от коронавируса

Новости » Общество     25.06.2020 - 11:56
Меньше половины украинцев согласны вакцинироваться от коронавируса
Фото: медицинский шприц (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинцы стали гораздо меньше бояться инфекции

В середине июня 2020 года были готовы воспользоваться бесплатной вакциной от коронавируса 41% опрошенных украинцев (25% точно и 16% скорее всего). При этом не делали бы вакцинации 49% респондентов (37% точно и 12% скорее всего).

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Как отмечают социологи, наибольший процент согласных на вакцинацию среди тех, кто очень боится заразиться COVID-19, а наибольший процент абсолютно не готовых - среди тех, кто вообще не боится коронавируса.

Меньше половины украинцев согласны вакцинироваться от коронавируса

По данным опроса, количество украинцев, которые очень боятся заболевания коронавирусом по сравнению с началом апреля сократилась вдвое - до 21% с 40%. Число тех, кто скорее опасается такой возможности, остается стабильным и составляет 26%.

Стабильным остается и процент тех, кто скорее не боится возможности заболеть COVID-19 (15%). Кроме того, с начала июня отмечается существенное увеличение числа тех, кто вообще не боится заболеть коронавирусом (20% в июне против 8% в апреле).

Меньше половины украинцев согласны вакцинироваться от коронавируса

Опрос проводился в период с 10 по 16 июня 2020 год среди 1009 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - CATI-опрос (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) роллингового формата. Максимальная погрешность выборки не превышает +/- 3,7%.

Отметим, по данным опроса КМИС, в середине мая 57% украинцев больше опасались экономических последствий от введения карантинных ограничений, чем эпидемии коронавируса.

Напомним, по данным опроса Research & Branding Group, в начале июня каждый второй украинец (52%) ощутил снижение доходов за время правительственного карантина, введенного в марте для борьбы со вспышкой Covid-19.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины опросВакцинаКоронавирус
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