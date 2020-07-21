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К ослаблению карантина не готовы семь областей

Вторник 21 июля 2020 15:57
К ослаблению карантина не готовы семь областей
Фото: человек в маске (РБК-Украина)
Автор: Лера Полищук

Из списка исключили Киев и Одесскую область

Во вторник, 21 июля, в Украине к карантину не готовы семь областей. Из обновленного списка были исключены Киев и Одесская область.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, к ослаблению карантина не готовы:

  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Закарпатская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Львовская область;
  • Харьковская область;
  • Черниговская область.

К ослаблению карантина не готовы семь областей

Для того чтобы смягчить карантин регионы должны отвечать четырем критериям:

  • загруженности мест в больницах не больше чем 50%;
  • проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;
  • процент выявления коронавируса должен составлять не менее 11%;
  • динамика заболеваемости должна быть меньше чем 10%.

Напомним, в Украине зафиксировали 673 новых случаев коронавируса.

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