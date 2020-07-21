К ослаблению карантина не готовы семь областей

Фото: человек в маске (РБК-Украина)

Из списка исключили Киев и Одесскую область

Во вторник, 21 июля, в Украине к карантину не готовы семь областей. Из обновленного списка были исключены Киев и Одесская область.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, к ослаблению карантина не готовы:

Винницкая область;

Волынская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Львовская область;

Харьковская область;

Черниговская область.

Для того чтобы смягчить карантин регионы должны отвечать четырем критериям:

загруженности мест в больницах не больше чем 50%;

проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;

процент выявления коронавируса должен составлять не менее 11%;

динамика заболеваемости должна быть меньше чем 10%.

Напомним, в Украине зафиксировали 673 новых случаев коронавируса.