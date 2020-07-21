К ослаблению карантина не готовы семь областей
Вторник 21 июля 2020 15:57
Новина українською
Фото: человек в маске (РБК-Украина)
Из списка исключили Киев и Одесскую область
Во вторник, 21 июля, в Украине к карантину не готовы семь областей. Из обновленного списка были исключены Киев и Одесская область.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Так, к ослаблению карантина не готовы:
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Львовская область;
- Харьковская область;
- Черниговская область.
Для того чтобы смягчить карантин регионы должны отвечать четырем критериям:
- загруженности мест в больницах не больше чем 50%;
- проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;
- процент выявления коронавируса должен составлять не менее 11%;
- динамика заболеваемости должна быть меньше чем 10%.
Напомним, в Украине зафиксировали 673 новых случаев коронавируса.